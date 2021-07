Nathalie MATAS

Dynamique et compétente, parlant couramment l'anglais, je suis animée par un réel souhait de progression. J’aime les défis et le succès.



Mon cursus me permet de bénéficier aujourd’hui d’une formation et d'une expérience aussi riches que polyvalentes, qu’il s’agisse de la mise en place de projet de développement, d’organisation, ou encore la gestion des ressources humaines et la prise en charge d’une équipe au quotidien.



Mes compétences :

Sourcing

Recrutement

Ressources humaines

Marque employeur

Reporting

Communication RH

Gestion budgétaire

Pilotage d'activité

Réseaux sociaux

Conduite de projet

Négociation