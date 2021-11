Nathalie MÉTIVIER

Je suis dynamique, créative, organisée, sociable, polyvalente...

A la recherche d'un emploi, j'étudie toute proposition permettant l'échange des savoirs, l'ouverture d'esprit et le professionnalisme.



Après avoir testé sur le terrain mon projet d'agence de communication avec la SCOP SARL Coup de Pouce 49 ( http://coupdepouce49.fr/ ), j'exerce aujourd'hui mon activité en tant qu'auto-entrepreneure en complément d'une autre activité salariale. COM.unic'Arts (http://comunicarts.blog.free.fr/index.php? ) prend aujourd'hui son envol. Rejoignez-moi et semons pour demain !



VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INFOGRAPHIE / PHOTOGRAPHIE / PUBLICITE

- Création de mises en page de supports publicitaires (Affiches, flyers, dépliants, cartes de visite, cd/dvd, livres, etc...)

- Photo/vidéo-reportages, bandes annonces, photo/vidéo-montages, agrandissements photo, etc...

- Réseau organismes culturels pour accueil d'artiste (spectacles, expositions, etc...)

- Publicité (animations, spectacles, entreprises, etc...)



MA CLIENTELE :

- Arts vivants

- Arts visuels

- Organismes culturels

- Professionnels

- Particuliers



MES PRESTATIONS VOUS INTERESSENT ? Contactez-moi par Viadéo



Mes compétences :

Illustrator

Infographie

Indesign

Photographie

Identité visuelle

Packaging

Photoshop

Flash

Dreamweaver

IMovie

Publisher