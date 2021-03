Nathalie NATHALIE VAILLANT (VAILLANT)

Conseillère en formation depuis de nombreuses années j'ai acquis une solide expérience en GESTION DE DE PROJET- ACCOMPAGNEMENT- CONSEIL- PÉDAGOGIE- FORMATION- ADMINISTRATIF



Je cherche actuellement une entreprise, qui pourra m'accueillir en contrat de professionnalisation , afin que je valide un Master 2 "Analyse du travail et développement des compétences option RH" que je souhaite faire avec le CNAM (- jours par mois seulement)



Vous trouverez aussi les missions que je peux développer au sein de votre structure, entre autres.

- La conception, mise en œuvre, évaluation d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

- La conception, mise en œuvre d’une démarche de QVT

- Le questionnement de la relation référentiel d’activité / référentiel de compétences

- La conception, la mise en œuvre, l’évaluation de dispositifs de professionnalisation (alternance,…)

- La mise en œuvre de dispositifs d’intégration, d’accompagnement de certains publics au sein de l’entreprise

- Le questionnement, la mise en place de dispositifs de mutualisation d’outils (dans une visée de construction de connaissances partagées, d’entreprise apprenante)

- L’accompagnement d’équipe pédagogique dans la construction de dispositifs de formation

- L’accompagnement de managers dans l’appréhension et la mise en œuvre d’une démarche de professionnalisation de leur équipe à partir (par exemple) des entretiens individuels, professionnels,…

- L’accompagnement à une réorganisation, la conduite du changement organisationnel



Mes compétences :

Conseil

Formation professionnelle

Communication

Pédagogie

Accompagnement

Formation