Nathalie NOE

*Titulaire du diplôme supérieur de l'INTD et d'un DEA d'anglais.

*J'ai l'expérience du travail de documentaliste en centre de documentation et bibliothèque, dans le public et le privé. J'ai travaillé à la mise en place et à la gestion quotidienne du fonds et des bases de données.

*J'ai l'habitude de divers types de documents et d'outils informatiques variés tels que Cadic Intégrale, Koha, JLB-Net, LORIS, Armadillo ou Imaload. J'ai également alimenté le Sudoc avec WinIBW et Colodus.



Curieuse de découvrir toutes les facettes de ce métier, je m’adapte très vite à de nouveaux domaines d’activité et à des publics variés.



Mes compétences :

Indexation

Recherche documentaire

Gestion de base de données

Traitement de l'information

Traitement d'images

Catalogage

Logiciel documentaire

Accueil du public

TYPO3

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

WinIBW