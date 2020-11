Nathalie NOIROT

Je suis dirigeante de 2 entreprises :

- lune en Ingénierie E2TS -

- lautre dédiée à lalternance ALTERNANCE PLUS -.



Avec E2TS, je recrute pour nos clients des techniciens et ingénieurs pour le monde industriel.



Nous navons jamais autant fait de progrès sur les tests de personnalité, tests de compatibilité avec la culture dentreprise, etc, et pourtant il semble toujours aussi difficile de recruter des talents qui resteront et donneront satisfaction.







Souvent les dirigeants avec qui jéchange, me confient que :



- soit les candidats, malgré des années dexpérience, parfois même dans des grands groupes, ne sont pas capables de prendre en charge des projets et de les mener à terme techniquement.



- soit les profils plus abordables financièrement, venant pourtant des bonnes écoles dingénieurs, narrivent pas à traiter des basiques du métier.



- soit parmi les candidats ayant les bonnes aptitudes et les compétences requises, se lassent du processus de recrutement trop fastidieux ou trop long, et prennent un poste dans une autre entreprise plus réactive et agile.



Cest ainsi que jai créé E2TS en développement ma propre méthode qui me permet de fiabiliser mes recrutements.







ALTERNANCE PLUS est une startup qui a lambition daider lorientation des jeunes avec un outil révolutionnaire en proposant le cursus des formations (en initial et en alternance).



Ce projet est en cours de développement depuis 2016, il sera en ligne en octobre 2020. Ça arrive !







Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi.



Nathalie