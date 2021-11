Nathalie PICARD

Objectif : le service client

Compétence complémentaire : achats



Aptitude au management d'équipe / Forte capacité d'organisation / Mise en place de systèmes opérationnels de gestion commerciale



Mon expérience de plus de 20 ans de l'administration des ventes m'a permis de maîtriser l'ensemble des processus ADV, de la réception de commande à son recouvrement.



Véritable interface entre les différents services de l'entreprise, j'ai mis en place les supports de travail et les indicateurs de contrôle nécessaires à la normalisation des flux d'information et à l'amélioration du service client. De façon plus globale, je suis la garante des procédures permettant l'optimisation et la fiabilité du traitement du portefeuille de commandes.



Depuis 3 ans, en plus de ma fonction de responsable ADV, je suis en charge des achats dits de "matières sèches" ce qui signifie tous les produits de conditionnement du vin (bouteilles / cartons d'emballage / capsules / étiquettes...) et toutes les prestations annexes (sous traitantance / transport...).



Mes compétences :

Gestion de projet informatique