Bastien PERON

Parce que le droit social est un facteur clé de la gestion de toutes les entreprises et organisations, les avocats doivent être aux côtés de leurs clients pour les aider à gérer et maîtriser la dimension sociale de leur activité, en vue d'optimiser l'environnement social et gérer le risque social.



Mon approche est de considérer que le droit social ne doit pas être appréhendé comme un ensemble d'obstacles et de normes contraignantes dans la gestion quotidienne et des situations critiques. Le droit social doit être compris et maîtrisé pour que l'environnement social de l'entreprise devienne un facteur de croissance et de stabilité.



Au-delà de mes interventions courantes en droit social, j'ai développé des expertises de niche, notamment dans les domaines suivants :

- les statuts complexes et dérogatoires, notamment dans le domaine des établissements d'enseignement privés...

- les problématiques d'inégalité de traitement et de discrimination;

- la mise en place et le suivi des régime de prévoyance complémentaire;

- la gestion des procédures de redressement URSSAF.