Pierre FLORAS

Durant plus de huit ans j’ai eu la responsabilité, au sein d’un cabinet d’avocats à Paris, de nombreux dossiers en droit administratif portant sur l’urbanisme, les installations classées pour la protection de l’environnement, l’expropriation, la responsabilité administrative.



Depuis maintenant six ans, j'occupe les fonctions de chargé de mission au sein du ministère de l'environnement où je participe à l'élaboration des mémoires en défense pour l'Etat sur les questions prioritaires de constitutionnalité, les installations classées pour la protection de l'environnement, l'urbanisme, la responsabilité administrative et la protection de la nature. J'interviens également dans l'élaboration des projets de textes (projets de loi, ordonnances, décrets) dans les domaines de la police de l'environnement et des procédures de participation du public.



