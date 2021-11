Ingénieur spécialisé en Management des Achats, trilingue allemand, anglais, français, j'ai acquis une expérience de plus de 10 ans dans les domaines de la chimie, du packaging (thermoplastiques, carton), de l'agroalimentaire et de la santé à des responsabilités d'acheteur confirmé et de gestion des fournisseurs/qualité achats

Les différentes fonctions et responsabilités occupées au cours de mon parcours professionnel m'ont amené à développer et approfondir mes capacités d'organisation, à affirmer mon goût pour l’innovation technologique, le travail en équipe pluridisciplinaire et le management par projets.

Ma satisfaction professionnelle et personnelle passe avant tout par celle de mes clients et par l'amélioration continue de mes services.

Je porte un vif intérêt à tout ce qui a attrait aux innovations et nouvelles technologies: j’aime comprendre pour mieux apprendre et surtout partager pour aller de l'avant.



Je recherche aujourd'hui un poste d'acheteur dans un environnement international pour une entreprise multi-sites ou un poste de responsable achats dans une PME. Mes compétences en gestion de projets achats, d'amélioration continue et du marketing achat me permettent de mener à bien des projets de globalisation, rationalisation des achats, sourcing, et toutes autres solutions alternatives, sources de réduction des coûts et d'amélioration que vous souhaiteriez mettre en place pour la restructuration de votre portefeuille achat. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Qualité

Marketing

Achats

Management

Commercial

Innovation