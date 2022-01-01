Nathalie SIMON

Mes compétences :
PREVOYANCE
IARD
Planification
Gestion de la relation client
Phoning
Entreprises
MMA
- CONSEILLÈRE CLIENTELE
LE MANS CEDEX 92007 - maintenant
AXA France
- CONSEILLÈRE CLIENTELE
Nanterre 2005 - 2007- ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DES CLIENTS ET PROSPECTS
- ÉLABORATION DES PROJETS D'ASSURANCE (IARD, Prévoyance) POUR LES PARTICULIERS
- VALIDATION ET SUIVIT DES PROJETS
- RELANCE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
- ENCAISSEMENTS
- GESTION DU PLANNING DE L'AGENT
BMP GESTION
- ASSISTANCE COMMERCIALE ET COMPTABLE
Le Bourget-du-Lac2002 - 2003- GESTION DU STANDARD
- ÉCRITURES COMPTABLES
- RELANCE IMPAYÉS
- GESTION PLANNING (2 DIRECTEURS ET 4 SALARIES)