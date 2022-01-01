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Nathalie SIMON

LE MANS CEDEX 9

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Ruffieux

En résumé

Mes compétences :
PREVOYANCE
IARD
Planification
Gestion de la relation client
Phoning

Entreprises

  • MMA - CONSEILLÈRE CLIENTELE

    LE MANS CEDEX 9 2007 - maintenant

  • AXA France - CONSEILLÈRE CLIENTELE

    Nanterre 2005 - 2007 - ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DES CLIENTS ET PROSPECTS
    - ÉLABORATION DES PROJETS D'ASSURANCE (IARD, Prévoyance) POUR LES PARTICULIERS
    - VALIDATION ET SUIVIT DES PROJETS
    - RELANCE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
    - ENCAISSEMENTS
    - GESTION DU PLANNING DE L'AGENT

  • BMP GESTION - ASSISTANCE COMMERCIALE ET COMPTABLE

    Le Bourget-du-Lac 2002 - 2003 - GESTION DU STANDARD
    - ÉCRITURES COMPTABLES
    - RELANCE IMPAYÉS
    - GESTION PLANNING (2 DIRECTEURS ET 4 SALARIES)

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