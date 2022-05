14 ans d’expérience en Ressources Humaines, Généraliste (tous domaines RH), s’appuyant sur de fortes compétences en Gestion de Carrière, dont le Recrutement, ainsi qu’en Rémunération et Périphériques de la Rémunération, dans l’Immobilier Commercial, la Grande Distribution et l’Industrie Chimique, et dans des environnements français et internationaux en forte mutation.



Expérience enrichie par 8 ans dans divers métiers de la Finance.