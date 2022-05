Nathalie SPAMPINATO

J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que graphiste, assistante de jean Pierre Jauneau, pour l'édition (livres scolaires et catalogues pour les musées nationaux). J'ai ensuite assurer la vente produit, la communication et le secrétariat de la société "L'esprit ciné" à Rennes, puis ai été gérante d'une PME d'architecture audiovisuelle avant de partir pour les USA où J'ai vécu cinq ans, à Chicago, J'y ai créé ma propre société pour vendre mes peintures et produits dérivés ainsi que mes prestations de graphiste.

Depuis mon retour en France en 2011, je me concentre sur la peinture et partage mon savoir faire.



Mes compétences :

Art

Communication

Gestion de projet

Graphisme

Peinture