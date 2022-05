Nathalie STRITOF

Après 17 années années au sein du groupe Randstad, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle et mettre à profit mes différentes expériences et ressources acquises au sein de mon parcours pour créer l'association "Happy Baby" spécialisée dans la gestion de crèches.

Il a été nécessaire de créer d'une part des partenariats avec les collectivités locales, la Caf, le conseil général et les entreprises afin de répondre au cahier des charges administratif, sécuritaire, financier des secteurs géographiques visés mais aussi de négocier avec les institutionnels, banques et fournisseurs les financements et prestations de services.









Mes compétences :

Coaching

Commercial

Formation

Management

Recrutement

Ressources humaines

budgets