Nathalie TAQUET

Je suis actuellement Team Manager à Galderma Nestlé Skin Health (Sophia Antipolis).



Au cours de ces dernières années, j'ai effectué :

- un DEUG de Biochimie, une Licence de Biologie des Populations et une Maîtrise de Biologie des Ecosystèmes à Paris VI,

- un DESS en Imagerie Biologique sur Strasbourg,

- une équivalence DEA en Pharmacologie,

- une thèse dans le laboratoire CNRS d'Innovation Thérapeutique à la faculté de pharmacie d'Illkirch,

- un premier post-doc dans l'équipe de Génétique et Moléculaire du Développement précoce du Système Nerveux chez les Diptères à l'Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire à Illkirch

- un deuxième post-doc à l'INRA de Sophia Antipolis dans l'équipe des Intéractions Biotiques et Santé Végétale

- un contrat d'ingénieur de Recherche à l'Institut de Biologie du Développement et du Cancer à la Faculté de Nice



Voici un résumé des compétences développées à Galderma :

- Management

- Gestion de projets avec des CRO

- Business process management (SIPOC, évaluation des KPI, Optimisation de Screening, Robotisation)

- Gestion de budgets

- Développement de nouveaux modèles

- Visualisation des données, implémentation de datamart et datawarehouse

- Prédictions PK

- Activités transverses



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biologie moléculaire

Biologie moléculaire et cellulaire

Clonage

Culture

Culture cellulaire

Cytométrie

ELISA

Extraction

Extraction d'ARN

Immunologie

Microscopie

PCR

Pharmacologie

Protéines

QPCR

Recherche

Santé

Western blot

Cytométrie en Flux

Ingénierie

Communication

Informatique

Enseignement

Gestion de projet