Nathalie TARVIC

Après avoir virtuellement parcouru la planète par l'intermédiaire du transport maritime et aérien, j'ai fait valoir mon parcours par l'obtention du DUT Gestion Logistique et Transports en 2003.



L'aventure de la logistique d'approvisionnement et de production en milieu industriel s'est ouverte à moi.



J'ai ainsi pu développer d'une part, des techniques d'optimisation des flux physiques et d'information.

J'ai compris la nécessité de bien acheter pour bien vendre, de chasser le gaspillage pour gagner en productivité, de bien manager pour élever l'entreprise vers la performance.



La mondialisation, les technologies de l'information et de la communication bousculent le schéma des entreprises occidentales mais quelle opportunité pour repenser l'entreprise autrement, apprivoiser et adapter des techniques comme le "Lean manufacturing" par exemple.



Mes compétences :

Approvisionnement

Lean

lean manufacturing

Logistique

manufacturing

Transversalité