Nathalie THIBAUT-MOUAIKEL

Merci de consulter mon profil !



J'ai vécu 3 ans à Philadelphie, ou j'ai été tour à tour Professeur de Français, Assistante Commerciale puis Directrice du Centre d'apprentissage de langue Berlitz. Je suis revenue en France fin 2006. J’ai intégré MSC Software, en tant qu’Assistante d’Amir MOBAYEN, Executive Vice President WW Sales & Services, où je suis toujours en poste ;

Forte de cette expatriation, j’ai un parcours professionnel diversifié , de l’assistanat de haut niveau, à la direction d’un Centre de formation;

J’ai étudié la Communication d’Entreprise, et me suis épanouie dans l’Analyse Buisness, le reporting ; Rien à voir et pourtant ! Cette polyvalence m’a toujours permis d’envisager et de concrétiser de nouveaux challenge.

Ma vie professionnelle est capitale pour mon épanouissement, j’aime le contact et interactions permanentes avec l’ensemble de mes collègues ; je fuis l'immobilisme et j’ai besoin de me donner à 100% !



Mes compétences :

Anglais

Assistante Communication

autonome

Communication

communication presse

Cosmétique

Energique

Goût du risque

Logique

Luxe

Photo

Presse

Invoicing > Payment of Invoices

Payroll

Bookkeeping

Sales training

Microsoft SharePoint

Salesforce.com

Customer Relationship Management