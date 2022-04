Dominique WASSERMANN

Avec une expérience réussie de 25 ans dans le domaine de la vente à domicile, je suis à la recherche d'un poste de reponsable régionale (Provence, Côte d' Azur)



Les missions variées auxquelles j' ai participé durant mon parcours professionnel m' ont permis de confirmer mon intérêt pour ce beau métier de la vente directe et j'ai pour cette fonction les qualifications et l'expérience.



En effet, j 'ai commencé dans ce métier en tant que conseillère et j'ai su à force de travail et de volonté évoluer vers des fonctions de plus en plus importantes.



Grâce à mes compétences dans les domaines du recrutement, de la formation et du management, j' ai réussi à mener mes équipes au plus haut niveau, tout ceci dans un parfait esprit d'équipe.



Ma devise: réussir c'est avant tout faire réussir les autres.



Mes compétences :

Management des ventes

Encadrement

Recrutement

Formation