Nathalie THIEFFINE

Avocate en droit social depuis 2003, j'interviens comme Conseil auprès d'entreprises (PME ) sur l'ensemble des domaines touchant au droit social :

- le contrat de travail de sa rédaction aux procédures de rupture sans oublier les questions touchant à son exécution : droit disciplinaire, salaire, durée du travail, suspension...,

- les relations collectives avec les représentants du personnel et la négociation collective,

- l'épargne salariale,

- l'audit ( paie, contrats collectifs de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire),

- suivi et contestation des contrôles Urssaf,

- accidents du travail et maladies professionnelles ( contestation, taux , prévention)







Mes compétences :

Risques psycho sociaux

Accord égalité Femme Homme

Accord pénibilité