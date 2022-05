Nathalie THIRY

Expérience Professionnelle



Depuis Mars 1996 :Assistante de Direction

Institut de Cancérologie de Lorraine

Centre Régional de Lutte Contre le Cancer

750 salariés – Vandoeuvre les Nancy (54)

 Accueil physique et téléphonique

 Gestion de l’agenda

 Rédaction de comptes rendus de réunion

 Gestion courante des courriers

 Suivi des dossiers de dons et legs

 Organisation de concours de praticiens spécialistes

 Gestion des déplacements



Juillet/Août 1994, 1993 :

Conseil général de la Moselle

Archives Départementales de la Moselle

Division de l’Education et des Collèges

Service juridique et de Conseils aux Maires

Service du Patrimoine

 Activité d’accueil/standard

 Exécution de travaux de secrétariat : frappe (appels d’offre et de courriers), téléphone, inscriptions des visiteurs dans le fichier d’entrée et de consultation, accueil des Maires lors des réunions ou rendez-vous, classement



Août 1989 :

Banque « crédit mutuel » de Marly (57)

 Activités de guichet





Formation



1995 BTS Bureautique et Secrétariat



1992 BACCALAUREAT G1 – Techniques Administratives



1990 CAP-BEP Communication Administrative et Secrétariat



Langues :

Anglais : Niveau scolaire

2010 : cours particuliers d’anglais pour remise à niveau



Informatique : Word, Excel et PowerPoint sous environnement WINDOWS et MAC



Mes compétences :

Assistante de Direction

Bureautique

Secretariat

Secrétariat Bureautique

Assistanat de direction