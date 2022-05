Nathalie THOMAS

Issue au départ du secteur commercial, après un parcours riche et varié, je suis devenue psychologue clinicienne.



Jusqu'au Master 1 j'ai effectué un double cursus Psychologie clinique / Psychologie du travail, ce qui me permet de disposer de compétences dans ces deux domaines. J'ai ensuite obtenu un Master 2 en Psychopathologie et Psychologie de la santé.



Au niveau de mon approche clinique, ma spécificité est que je me situe dans une perspective intégrative. En effet, de formation psycho-dynamique au départ, je me suis ensuite formée aux thérapies comportementales et cognitives ( DIU TCC Lyon) puis à l’EMDR (thérapie centrée sur les Etats de Stress post-traumatiques). Ces differentes formations m'ont permis d'enrichir considérablement ma pratique professionnelle et s'avèrent particulierement utiles tant dans le cadre de la prise en charge de mes patients que dans les formations que je suis amenée à dispenser.



Je dispose de plusieurs années d’expérience professionnelle en CMPP, où j’exerce encore actuellement, et tout autant en exercice libéral, ce qui m'a permis d’acquérir une expérience clinique riche et variée, tant auprès des enfants et adolescents qu'auprès des adultes. J’ai à mon actif différentes expériences professionnelles (Hôpital psychiatrique, IME, ESAT, Institut des Jeunes Sourds). J'interviens aussi régulièrement en institution (formations, supervisions) ainsi qu'en entreprise (Prévention des risques psychosociaux).



Mes compétences :

Etats de Stress Post Traumatiques (ESPT)

Thérapie familiale

Thérapie de couple

Affirmation de soi

Dépression

Trouble Obsessionnel Compulsif (TOC)

Communication

Mécanismes de Défense et Coping

TDAH (Trouble de l'Attention Hyperactivité)

Emprise et aliénation

Relaxation et techniques psycho-corporelles

Trac, anxiété sociale

Violence et Maltraitance (famille, couple, école)

Stress et anxiété

Troubles du comportement alimentaire (TCA)

Stratégies de défense et Coping

Restructuration cognitive

Trouble de la personnalité

Techniques de résolution de conflits

Phobies, Anxiété, Trouble panique

Addictions

Schémas de fonctionnement (Young)

Coaching

Anxiété de séparation - Anxiété de performance

Dynamique des groupes

Techniques de leadership

Troubles du sommeil - Douleurs chroniques

Troubles du comportement

Gestion des ressources humaines

Souffrance au travail - Burn out- RPS