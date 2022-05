Nathalie THOULY

Au cours de mon année de DEA en droit public et communautaire, j'ai participé, en collaboration avec l'équipe pédagogique, au programme de soutien et de tutorat des élèves de 1re et 2e année. Par la suite, laissant derrière moi l'université, j'ai assuré, pour le compte d'une structure spécialisée dans le recrutement, des ateliers, afin de préparer les cadres et les jeunes diplômés dans leurs recherches et la préparation d'entretien.

Revenant à ma formation juridique, j'ai intégré, en janvier 2000, le service rédaction d'une société d'édition juridique spécialisée dans la documentation destinée aux élus et aux collectivités locales. Outre la fonction de rédactrice, j'ai été chargée de veiller à la diffusion de l'actualité juridique sur le site Internet de la société tout en participant à l'évolution du site et en assurant la formation des collaborateurs à l'administration de celui-ci. Tout en conservant mon poste de rédactrice, j'ai évolué, dès 2007, vers la fonction de chef de projets, que j'occupe toujours à ce jour.

Forte de cette expérience et des interventions publiques assurées devant des d'élus, je souhaite aujourd’hui développer davantage l'aspect formation de mon profil.



Mes compétences :

Assurer la veille concurrentielle

Analyser et synthétiser l’actualité juridique

Rédiger et assurer la veille

Préparer des interventions publiques

Conduire les projets

Assurer le contrôle (plateforme info juridique)

Animer des ateliers de travail

Préparer et assurer des formations