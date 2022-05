Nathalie TIERSEN

Depuis 30 ans, j’évolue dans le domaine de la bureautique dont les « anciens » reconnaîtront le terme de« machine à traitement de texte dédié ». Puis est venu très rapidement les premiers PC dont il fallait saisir chaque commande en langage très mystérieux le DOS. Je me suis adaptée au fur et à mesure jusqu'à maintenant qui voit les technologies de l’Information et de la Communication littéralement exploser . Bienvenue dans l’ère de l’EcoSystème Numérique !

Je vous propose une introduction aux nouveaux medias sociaux et à la construction d’un site ou blog ;

Un Aperçu des dernières applications intéressantes que l’on trouve dans les différents environnements IPhone et Smartphone ; Tablette ; Ordinateurs portable et l’ancêtre celui du bureau... ;

Le paramétrage de tous ces outils dans un souci de protection de votre vie privée et de la sécurité de vos données, et d’un point de vue plus technique la sauvegarde de vos données ou le clouding et toutes les offres qui vous sont proposées.



Mes compétences :

Adaptibilité

Rigueur/réactivité

Relations publiques