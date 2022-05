Nathalie TOQUÉ

Depuis Septembre 2012 je travaille au sein de Mercer France (courtier en assurance) en tant que controleur de gestion au sein de l'équipe FP&A : reporting mensuel de l'activité de chaque business, prévisions et budget.

De Mars 2007 à Septembre 2012, je travaille chez AIC en tant que Business Analyst : soutien des commerciaux pour l'analyse des ventes, reporting à la maison mère, budget et prévision des ventes, du selling et du marketing, suivi des dépenses du marketing et des comerciaux,gestion et amélioration de notre base statistique Cognos en relation avec l'informatique.

De Mars à Août 2006, j'ai effectué un stage à ACCOR dans la direction Credit Management où j'ai été chargée du reporting crédit client, d'enquêtes de solvabilité et de la mise à jour du site intranet Credit Management.

De Juillet à Août 2004, j'ai effectué mon premier stage à EDF dans le service Communication de la Mobilité Internationale où j'ai participé au projet de bourse du travail interne sur Internet.



Mes compétences :

Business Analyst