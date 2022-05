Ingénieur d'études Formation pour la dominante Sciences Pour l'Ingénieur de Bordeaux Sciences Agro, je suis, entre autres, chargée d'encadrer les projets professionnels de 3ème année (options AgroTIC et MSI) et d'animer le consortium professionnel autour des métiers des Technologies de l'Information et de la Communication.

Anciens MSI, anciens AgroTIC, n'hésitez pas à prendre contact avec moi !