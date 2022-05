Artiflortime - création de bouquets de fleurs de soie



Entreprise de bouquets de fleurs de soie, Artiflortime vous propose différentes versions

de bouquets pour vos évènements, vos buffets, halls d’entrée, vos salles d’attentes,

bureaux , restaurants, hôtels et bien d’autres occasions..

Les fleurs de soie composant ces bouquets sont de qualité irréprochable car non adhérentes à la poussière.

Les bouquets sont de toutes tailles, du très grand au petit.

Les textiles soyeux utilisés pour ces compositions florales, conservent leur éclats original durant des années.

Chaque création est une pièce unique.

Ces bouquets seront personnalisés suivant vos désirs.

Ces compositions artistiques tiennent leur équilibre de leur volume, autant que de leur couleur, dimension du vivant et de l’éternel.

Artiflortime vous propose différentes versions:

Le bouquet avec son vase, ou le vase de votre choix .

Des conseils pour le choix des couleurs suivant vos décors.

Ces bouquets de qualité se fondent dans vos décors ou beauté et décoration se marient à l’art de la création.



Contactez-moi pour de plus amples informations.



Nathalie Touraine

nathalie.artiflortime@gmail.com

06 86 79 95 81

www.artiflortime.com

