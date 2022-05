Nathalie TRASSARD

La société comprend 2 points de vente :



la bijouterie-joaillerie "CREATOR" :



- vente de bijoux en or

- création (fabrication de pièces exclusives sur commande)

- transformations

- réparations de tous bijoux et montres (atelier de bijouterie sur place).



http://www.creator45.com



la bijouterie "INFLUENCES" :



- montres branchées

- bijoux en argent

- bijoux fantaisie haut de gamme.



http://www.bijouterie-influences.com



Nos services :

créations, transformations, réparations de bijoux et montres, ré-enfilage de perles, gravures, argentures, changement piles/bracelets de montres, estimations, dépôt-vente, rachat d'or...



Mes compétences :

Bijouterie

Création

Joaillerie