Nathalie TSIEN

Contrôleur de gestion opérationnel de métier souhaitant rester dans le domaine industriel, votre offre d’emploi correspond parfaitement à ma recherche. Permettez-moi donc de vous soumettre ma candidature.



Comptable de formation, je possède une solide expérience professionnelle dans le milieu industriel et commercial en B to B dans un environnement international, comme en atteste le CV ci-joint.



Je travaille actuellement pour un foreur pétrolier, filiale du groupe Maurel et Prom où je finalise la mise en place d'un ERP (système d’information) au sein de la société et ses succursales africaines permettant l’optimisation les stocks, une meilleure maîtrise des achats et investissements et donc une meilleure productivité. Cela demande des déplacements ponctuels en Afrique.

Je travaille en direct pour le Directeur Général et je l’aide à piloter l’activité notamment en déterminant la rentabilité future des projets sur lesquels nous répondons aux appels d’offres.

Je participe également aux discussions confidentielles sur le changement d’actionnaires.



Forte de cet enrichissement, mon objectif est de trouver un poste très opérationnel et intégrer une organisation dynamique.



Mes compétences :

KPI

Dynamisme

Formation

Audit interne

Reporting

Gestion de projet

Business Planning et Consolidations

Contrôle de gestion