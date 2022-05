Nathalie TURPIN AMELINE

Je suis artiste peintre sur porcelaine depuis plus de 15 ans , diplômée du brevet des métiers d'arts à Limoges.



Je partage mon savoir faire en proposant des cours et des stages "découverte et perfectionnement " aux enfants et adultes qui le souhaitent, dans un climat convivial.



Je crée aussi des bijoux, des pendentifs de toutes formes et de tous styles ainsi que des objets de décoration (assiettes, tasses, mugs, services...)

Disponible et à votre écoute, je réalise sur commande votre service de table unique et personnalisé, à partir de vos idées, choix de couleurs, photos.



Les décors sont tous peints exclusivement à la main en pièce unique ou en petites séries, à l’aide de couleurs vitrifiables nécessitant une ou plusieurs cuisson à plus de 850° pour assurer leur pérennité dans le temps.



N'hésitez pas à me contacter,pour toute information complémentaire.

Vous pouvez consulter mon blog : porcelainenath.canalblog.com



