Nathalie VARDO

Au sein de la Direction Développement des Territoires et des Filières, dont la mission principale est la mise en œuvre des moyens les plus appropriés pour apporter aux entreprises un environnement le plus propice à leur développement, tant par des opérations structurantes pour le territoire (Urbanisme/Aménagement du territoire) que par la production d’information économique sur le territoire, son environnement, ses entreprises et les filières qui le structurent (Etude/Observation), je suis responsable du Centre de ressources et de la capitalisation de l'information socio-économique.



Dans ce cadre, j'ai en charge l'organisation de la documentation juridique et économique et la production de services d’information à valeur ajoutée pour contribuer à la veille informationnelle de la CCI, des entreprises et des acteurs du territoire, dans le but de donner des éléments d’aide à la décision sur les projets de développement économique locaux.



Engagée en interaction avec les autres Directions, les collectivités locales et les acteurs de la création et de l'emploi dans leur mission d'appui, d'aide ou de conseil aux porteurs de projets et aux entreprises, j'ai mis en place un certain nombre d'outils spécifiques, intégrer différents comités de pilotage sur des projets liés à l'observation du territoire, à l'intelligence économique, à la création/diffusion de support d'information ou à la formation.



Je travaille actuellement à la mise en place d’une fonction ressource territorialisée en lien avec un projet de centre d’appels.



Mes compétences :

Sens de l'organisation et des responsabilités

Gestion de projets

Veille réglementaire

Bibliothéconomie

Rédaction de cahier des charges

Benchmarking/veille

Management des connaissances

Identification et analyse des besoins

Esprit d'analyse et de synthèse

Systèmes d'information documentaires

Outils de communication externe

Propriété intellectuelle

Métadonnées

Disponibilité / Adaptabilité

Ontologies

Evaluer / Qualifier les sources d'information

Gestion des connaissances

Communication

Intelligence économique