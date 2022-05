Nathalie VENDRAND

COMPETENCES transversales :

Création, développement et mobilisation autour d'un projet



COMMERCIALES & MARKETING RELATIONNEL

• Stratégies commerciales

• Elaboration des offres, (print, digitales, mobile et services)

• Mise en place de partenariats.



EDITORIALES - (print, digitale et mobile)

• Création de lignes éditoriales

• Constitution et organisation des équipes rédactionnelles plurimédia.

• Stratégies de diffusion

• Conception de supports éditoriaux pour le compte de marques



SECTORIELLES

• Education / Emploi

• Univers des organisations professionnelles



Mes compétences :

Marketing relationnel

Partenariats

Stratégie de communication

Relation clients / partenaires

Vision & Management transversal

Stratégie commerciale

Responsabilité sociétale des entreprises