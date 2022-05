Nathalie VÉRITÉ

* Conseillère Référente prestation Activ'Emploi Auray

* Conseillère en insertion professionnelle auprès de différents publics

* Formatrice référente des métiers du Sanitaire et Social: BTS ESF et SP3S, CAP Petite Enfance, Assistantes de vie; Assistantes maternelles,Préparation aux concours sanitaires et sociaux

* Animatrice Relais Assistantes de Vie





Mes compétences :

Mettre en place des ateliers pratiques

Animer des séances en présentiel et en formation à

Adapter l'offre de formation en fonction des besoi

Accueil et accompagnement des personnes

Marché de l'emploi

Ingénierie de la formation

Réponse à des appels d’offres et montage des dossi

Techniques d'animation de groupe

Ingénierie pédagogique