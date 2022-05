Nathalie VEYLAND

Chargée d'affaires et de recrutement :

En charge des recrutements pour la société Cibest, je suis garante de la bonne intégration et du suivi des consultants embauchés et en mission pour ou chez nos clients (régie, forfait).

Dès votre arrivée au sein de CIBEST, je vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel.



Missions RH orientées IT :

Passation d'annonces, sélection de profils, entretiens d'embauches, gestion du plan de formation, GPEC, entretiens annuels, intégration des nouveaux collaborateurs...



Communication :

Accompagnement de la direction sur les axes stratégiques de développement, de communication, d'évènementiel.



Mes compétences :

Sage

Fiche de paie

Assistanat de direction

Droit social

Formation professionnelle

Gestion des ressources humaines

Gestion de la formation

Recrutement IT

Recrutement cadres