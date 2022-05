Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur mon profil Dogfinance. Ayant un goût prononcé pour les chiffres et les domaines des Ressources Humaines, j'espère avoir le plaisir de converser avec vous autour de ces domaines. Disponible, polyvalente et mobile, je suis ouverte à toutes propositions. A très bientôt! Bien Cordialement,

Nathalie Vienne



Mes compétences :

Access

Excel

Word

PowerPoint

Logiciel de paye EBP

Back office