Nathalie VIENNE

«Une candidate qui aimerait croquer un emploi à plein temps… »



J'ai déjà une belle expérience dans le domaine des ressources humaines, polyvalente, mon prochain poste me permettra d’asseoir mes compétences et de vous faire profiter de mon savoir faire :



• Excellent relationnel, capable de mener des entretiens d’embauche, assurer les formations des salariés, la gestion du temps et le suivi des intérimaires,

• Responsable, capable de gérer des missions importantes, esprit d’initiative et d’analyse, réactivité, sens des priorités, organisation de son travail





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Sorties

Paye/Prsi