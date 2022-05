Économiste.

directrice du Syndicat des cavistes professionnels depuis sa création en 2011, j'accompagne et je structure la montée en puissance de ce collectif de commerçants spécialisés qui unit pour la première fois toutes les composantes d'un métier jusque là trop souvent oublié. Indépendants, réseaux de franchises ou intégrés sont en effet maintenant liés pour valoriser un métier de passionnés qui placent l'art de vivre comme symbole de grande culture.



En parallèle, la société d'études et Intelligence économiques EQUONOXE produit des statistiques sectorielles sur les cavistes et des analyses stratégiques pour l'ensemble de la filière viti-vinicole.

Dans le cadre du développement de nos missions, je recherche un(e) chargé(e) d'études statistiques pour produire et réactualiser des indicateurs et études basées sur du traitement de données brutes. Profil attendu : rigoureux(se), vif(ve), capable d'autonomie, à l'aise avec les outils de bureautique classiques (notamment Access, excel, ...) et capable de s'investir dans l'aventure d'une toute petite entreprise innovante. profil Bac + 3-4 au moins en économie-statistiques. Evolutions possibles. Faire acte de candidature (CV+LM) à nathalie.viet@equonoxe.fr



Mes compétences :

Management

Direction de projet

Rédaction web

Administration de bases de données

Gestion de projet

Animation de réunions

Conseil en organisation

Analyse stratégique

Conception-rédaction

Stratégie

Aide à la décision

Réseaux sociaux professionnels