De formation universitaire, Nathalie VINCENT débute sa carrière dans l'Industrie textile comme responsable de la distribution grands-magasins et grande distribution.



Elle occupe ensuite le poste de secrétaire générale dans une entreprise sous-traitante de l'industrie automobile pendant huit ans.



Au cours de ces quatorze dernières années, elle crée, et dirige aujourd’hui encore, plusieurs entreprises de conseil auprès de dirigeants et de cadres dirigeants, dans les domaines du conseil en investissements financiers, du Family Office, de la fiscalité et de la transmission.



Elle a donc une expérience approfondie des enjeux de la direction de PME et de TPE, privilégiant sans cesse une approche humaine et sur-mesure.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Fiscalité patrimoniale

Immobilier locatif

Conseil en management

Conseil aux entreprises

Conseil en organisation

Développement commercial