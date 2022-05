Nathalie VINCKIER

Mon parcours professionnel dans le domaine des Ressources Humaines me confère aujourd'hui:

→ le panel de connaissances global de la fonction grâce à une formation continue

→ des compétences en matière d'Administration du personnel, d'organisation événementielle, et une expertise dans le recrutement de par mon expérience.



Mes spécialités en cabinets-conseil:

- Recrutement et Evaluation de profils financiers du middle et du top Management

- Recrutement et Evaluation de profils du domaine de l' industrie aéronautique et spatiale: cols bleus, techniciens et ingénieurs

- Campagnes de recrutement volumiques (centres d'appels, organisations en réseau)



Missions RH en entreprise:

- Administration d'un périmètre de 650 collaborateurs.

- Support auprès des HRBP (Responsables Ressources Humaines de proximité) dans la gestion des mutations et des transferts des effectifs liés à la réorganisation du Groupe.

- Développement événementiel: organisation d'actions de communication visant à dynamiser la mobilité interne au sein du groupe Airbus



Mes compétences :

Sens des responsabilités

Ressources humaines

Sourcing

Approche directe

Gestion commerciale

Rigueur

Esprit d'équipe

Recrutement

Gestion de carrière

Communication

Restitution

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

ADP Human Resources