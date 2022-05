Nathalie VULCANO

En tant que Business Unit Developer, je suis chargée de développer une activité commerciale sur l'ensemble de mes comptes dans les secteurs du pétrole gaz et du nucléaire. je suis notamment en charge de recruter des ingénieurs susceptibles d'intervenir sur des projets EPC, et de gérer leur carrière chez nos clients.



mes champs d'actions sont :

- Prospection commerciale et développement des comptes clients.

- Compréhension des projets et des besoins des clients en termes de ressources techniques.

- Recrutement d'ingénieurs ou de techniciens qualifiés.

- Gestion des missions de mes consultants.