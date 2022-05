Nathalie WARIN

Titulaire d’un Master 2 en Management des Ressources Humaines obtenu à l’Université d’Artois à Arras et dans le but de développer mes compétences et de me spécialiser en paie, j'ai suivi une formation de Gestionnaire de Paie et Administration du Personnel au centre IFOCOP de Villeneuve d'Ascq durant 8 mois



Je suis actuellement en poste au sein de Lille Métropole Habitat en tant que Gestionnaire du personnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Relations sociales

Droit du travail

Normes rédactionnelles