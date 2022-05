Nathalie Wicahpi WAGNER *

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Basée en Provence à Vinon sur Verdon, je travaille depuis plus de 25 ans dans mes domaines d'expertise, sur toute la France et en mission à l'étranger.



Globalement, mon métier est de vous aider à trouver votre voie et à vous y épanouir, ceci grâce à plusieurs outils :



CONSEIL :



Accompagnement des entreprises:

Montage de projets, financement, mises en relation et gestion du personnel, suivi.



Accompagnement des artistes:

Choix de carrière, mises en relation, aide à l'émergence des compétences, suivi.



Accompagnement personnel:

Restructuration professionnelle et/ou personnelle, propulsion dans le nouveau choix de vie, suivi.





MAGNETISME :



Sur rendez-vous au cabinet, à domicile ou à distance



Soins sur pathologies humains et animaux

Décodage biologique

Recherche de personnes, d'objets, de source, ...

Méditations guidées, relaxation

Régression dans les vies antérieures

TOC, phobies et désordres alimentaires

Accompagnement fin de vie





VOYANCE & GUIDANCE :



Sur rendez-vous au cabinet, à domicile ou à distance



STAGES & FORMATIONS :



FORMATION PERSONNALISÉE DE MAGNÉTISEUR PROFESSIONNEL (théorie via skype et pratique dans le Verdon)



FORMATION COMPLÈTE EN CHAMANISME (théorie via skype et pratique dans le Verdon)



RETRAITE ACCOMPAGNÉE ou pas

Dans un cadre relaxant en lisière de forêt



J'organise également des séances de méditations guidées en solo ou en groupe à Vinon sur Verdon, mais aussi des stages plus ciblés sur demande pour une ou plusieurs personnes, n'hésitez pas à demander.





Site internet http://www.forestsecrets.com





J'accepte toutes les demandes de mise en relation (sauf mouvements sectaires et demandes purement commerciales),il me semble important de rester dans l'esprit "viadéo" et de partager les différents contacts acquis au fil du temps par nos diverses expériences personnelles ou professionnelles qui peuvent d'ailleurs aller bien plus loin que la simple apparence.

Comme il n'y a pas de rencontres dûes au seul hasard, laissez vous porter vers d'autres horizons et ayez l'esprit ouvert, nous sommes tous reliés ;)





Pour plus d'infos :

06 36 14 53 92

wicahpi@hotmail.fr

skype: voyanceandco

http://forestsecrets.com



