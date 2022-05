Nathalie WUJCIAK

Dynamique réactive et d une facilité d adaptation je recherche un emploi de responsabilité dans tout domaine. travaillant depuis 7 ans en tant que responsable d equipe dans un centre d appel dans le domaine de la téléphonie je souhaite évoluer et mettre à profit mon savoir faire et apprendre de nouvelles compétences.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Capacités d'analyse

Réactivité et sens de l'organisation

Force de proposition

Bon relationnel

Reporting

Téléphonie mobile

Formation

Reseaux sociaux

Tchat

Manager

Fideliser