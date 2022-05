Nathalie ZAHRA

Je travaille sur des projets web depuis 10 ans : Optimisation de l’expérience client, Stratégie CRM

et emailing, problématiques de content management et SEA font partie des sujets qui m’animent

au quotidien.



Je recherche un poste de chef de projet web, un nouveau terrain d’expression au sein d’une entreprise grande par sa volonté de créer, ses idées et ses valeurs.



Mes compétences :

Photoshop

Excel

Word

Wordpress

EZ Publish

Mailchimp

Redmine

HTML

MySQL

Google analytics

SAP CRM

OpenERP

Perigee

CSS

Balsamiq

AppAnnie

kameleoon

Microsoft SharePoint

Hootsuit

EmailOnAcid