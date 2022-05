Nathalie ZEITOUN

Suite à un Bac Pro commerce et service, je crée un vidéo club, dans le quartier de la Mosson à Montpellier.

Entant que gérante, j’ai accueilli en moyenne 150 clients par jours, j‘avais aussi la charge des commandes, de la gestion administrative et commerciale.

Suite au déplacement des travaux du tramway, j’ai du mettre fin à cette activité.



Suite à cela, une formation responsable de rayon en grande surface m'a décidé dans un changement d'orientation.



Etant attiré vers l'aspect administratif, je me suis dirigé vers le secrétariat en passant un bac Pro.



Après ce diplôme, j’ai eu un cdd de 12 mois dans le groupe Erca initiatives à Montpellier, un atelier d’Insertion. J’ai réalisé plusieurs courriers, constitué les dossiers d’embauche des nouveaux salariés, et me suis aussi occupée de l’accueil client et téléphonique.



Mes compétences :

Administratif