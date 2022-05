Nathalie ZEITOUN

Après des études de restauration à l'Institut Vatel de Paris et quelques années d'expérience dans ce domaine en France et à l'étranger, j'ai intégré en 1997 la société Monadia, à l'origine des signes de qualité Reconnu Saveur de l'Année, Victoires de la Beauté et Trophées de la Maison. Depuis 2011, je suis en charge de l'inernational chez Monadia dont les signes de qualité sont déjà présents en Espagne, au Portugal, en Italie et en Belgique.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Analyse sensorielle

Bricolage

Cosmétique

International

Qualité

restauration