Nathaly AURA

Professionnelle en Sciences Humaines, je suis passionnée par les diverses approches favorisant le changement, la communication et le développement personnel.



Je bénéficie d’une solide expérience de terrain. J'ai notamment exercé la fonction d'assistante de service social en polyvalence de catégorie et de secteur, puis au sein de l'Aide Sociale à l'Enfance. Mais aussi en milieu hospitalier où j'ai suivi une formation dans le cadre des soins palliatifs.



Après avoir été durant deux ans responsable pédagogique, je suis actuellement cadre pédagogique au sein d'un centre de formation en sanitaire et social.



Par ailleurs, diplômée en Sociologie et en Ingénierie Sociale (diplômes niveau 1), je fais des interventions en politiques sociales et en sociologie notamment à ESPE de Toulouse, auprès d'étudiants en master 1 et 2.



J'anime également des groupes d'analyse de pratique professionnelle, autour de diverses thématiques pour le médico-social et la formation, mais cela peut aussi concerner tout autres champs d’intervention. Ces séances peuvent s’organiser soit en collectif, soit sous forme de coaching individualisé. J'assure aussi le suivi des VAE.



L'action/recherche fait partie de mes compétences dans le suivi des mémoires et des divers écrits. J'accompagne les étudiants inscrits dans des cursus divers mais aussi les professionnels du socio culturel et les artistes, dans la conception de projets ou le montage de dossiers (demande de subventions...).



Je porte un intérêt particulier à internet, aux réseaux sociaux et à leurs usages dans le milieu professionnel mais aussi dans un cadre plus privé (création de site web, maintenance, community manager).



Enfin, passionnée par photographie, la musique et le chant, je suis choriste dans un groupe de gospel. J'ai écrit un livre sur l'identité des "Soulshine Voices & The Gospel Choir" dont le titre est "Itinéraire des êtres de lumière à travers le chant et l'ailleurs" (2012 & 2ième édition Mai 2014).



http://www.amazon.com/dp/B00KMY9YK6



Mes compétences :

Internet

réseaux sociaux

Art, Culture