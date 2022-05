Nathan ALBERT

Mes compétences :

Techniques de médiation

Connaissance : Formation par l'apprentissage

Connaissance : Pathologies liées au handicap

Techniques d'écoute et de relation à la personne

Conception et animation d'actions collectives

Techniques de prévention et gestion de conflits

Techniques de conduite d'entretiens

Identification des besoins de la personne

Gestion de partenariats

Elaboration de projet individuel

Accueil du public

Psychologie du développement

Caractéristiques socioculturelles

Formation professionnelle