Compositeur et sound designer, je travaille principalement pour les médias visuels. Diplômé d'un master de musique appliquée aux arts visuels et lauréat de différents concours (CIMFA 2012, Audi Talents Awards 2012, European Talent Competition Soundtrack_Cologne 2011) je suis à présent établi en freelance, oeuvrant pour différentes agences et réalisateurs.



Mes compétences :

Sound design

Musique

MAO