Nathan CARRILLAT

Doté de 8 ans d’expérience dans différentes structures allant de la régie de concert, en tant que

bénévole, au Service Audiovisuel de la Présidence de la République, j’ai pu me spécialiser dans

la communication interne et externe par le biais de films institutionnels, clips ou interviews.



J'ai également suivi une formation pour devenir opérateur Watchout.



A la fois dynamique, responsable et sérieux, j'ai l'esprit d'initiative et j'aime m'investir dans mon travail.



Aujoud'hui indépendant, je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités de travail.



Mes compétences :

After effect

Communication

Monteur

Audiovisuel

Montage

Spectacle

Technique

Publicité

Opérateur Watchout dataton