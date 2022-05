Nathan VILLEMIANE

Directeur adjoint pour un groupe international leader sur le marché de la restauration rapide, je contribue à la définition de la stratégie de l'unité commerciale.

J'ai pour mission de développer la performance économique de l'unité en collaboration avec les équipes. je coordonne l'animation commerciale et supervise l'exploitation du restaurant.



Sensibilisé dans le cadre d'un DIF (Formation AFNOR) à la norme ISO 26 000, je souhaite aujourd'hui donner du sens à mon implication au sein de l'entreprise .

Convaincu de la nécessité de garantir l’équilibre des écosystèmes, de l’équité sociale et la bonne gouvernance des organisations, j’ai à cœur aujourd’hui à 42 ans de faire coïncider mes aspirations avec mes compétences pour une démarche éco-responsable au sein d'une entreprise engagée à explorer de nouvelles voies pour concilier économie et écologie.







Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Gestion du stress

Management opérationnel

Management

Analyse financière

Relations clients

Relationnel

Sens du contact

Aisance relationelle

Sécurité alimentaire

Hygiène alimentaire

Respect des engagements

Conscience professionnelle

Gestion de maintenance