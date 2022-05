Vincent DERIVES

Mon objectif :



Conforter mes expériences dans un environnement stimulant et riche en opportunités.



Mes atouts :

Mon sens de l’accueil, du management et mes qualités relationnelles.

Mes connaissances en Hôtellerie et Tourisme International haut de gamme.

Mon dynamisme, ma motivation et ma facilité d’adaptation.

Ma connaissance de la langue anglaise et des procédures HACCP.



Mes compétences :

Experience internationale

golf

Hôtellerie

Japon

restauration

Tourisme

USA

Voyages